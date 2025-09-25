Bologna 30 via Molinelli diventa più sicura | nuova viabilità in Santo Stefano

Bologna, 25 settembre 2025 – Conclusi nei giorni scorsi gli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale e la moderazione della velocità a Bologna: sull’asse di circa 1,1 km di via Molinelli-Rovighi-Tagliacozzi nel quartiere Santo Stefano. Teatro negli anni scorsi di gravi incidenti, ultimo dei quali l’investimento con esito mortale di un pedone proprio sulle strisce in via Molinelli a marzo 2025. Gli interventi erano previsti dal Piano della Sicurezza Stradale Urbana (PSSU) del Comune di Bologna per un importo complessivo di 575 mila euro, aumentati rispetto ai 400.000 inizialmente previsti, per poter realizzare ulteriori misure di rafforzamento della sicurezza stradale, rispetto al progetto inizialmente approvato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna 30, via Molinelli diventa più sicura: nuova viabilità in Santo Stefano

