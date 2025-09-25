Bollino in Fi-Pi-Li come in Svizzera

Lanazione.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"LA Fi-Pi-Li, arteria principale della viabilità toscana, è un imbuto che non lascia scampo perché senza alternative benché totalmente inadeguata". Lo ha detto il sindaco di Pontedera Matteo Franconi (nella foto), definendola "un’opera pensata male (progettata negli anni ‘60 per volumi di traffico lontani anni luce da quelli odierni), costruita peggio (nei quasi 35 anni che sono serviti a finirla), gestita prima in maniera disastrosa per diventare poi un pozzo senza fine di fondi pubblici inghiottiti dagli infiniti cantieri per mantenerla sopra il limite minimo della decenza". Per questo alla vigilia delle elezioni regionali, "il quadro scoraggiante deve spronare la politica a prendere decisioni non più rinviabili e ha fatto bene Giani ad affrontare di petto il problema e lanciare l’idea di una società dedicata alla progettazione e alla realizzazione degli investimenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

bollino in fi pi li come in svizzera

© Lanazione.it - "Bollino in Fi-Pi-Li come in Svizzera"

In questa notizia si parla di: bollino - svizzera

Bollino in Fi-Pi-Li come in Svizzera; “Un bollino per viaggiare in FiPiLi”. Il sindaco lancia l’idea: ecco come potrebbe funzionare; Weekend 2 e 3 agosto da bollino nero: lunghe code alle barriere di autostrade e tangenziali.

bollino fi pi svizzera"Bollino in Fi-Pi-Li come in Svizzera" - Li, arteria principale della viabilità toscana, è un imbuto che non lascia scampo perché senza alternative benché totalmente ... Come scrive lanazione.it

bollino fi pi svizzera“Un bollino per viaggiare in FiPiLi”. Il sindaco lancia l’idea: ecco come potrebbe funzionare - Matteo Franconi, primo cittadino di Pontedera, propone una sorta di abbonamento per viaggiare in superstrada. Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Bollino Fi Pi Svizzera