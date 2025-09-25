"LA Fi-Pi-Li, arteria principale della viabilità toscana, è un imbuto che non lascia scampo perché senza alternative benché totalmente inadeguata". Lo ha detto il sindaco di Pontedera Matteo Franconi (nella foto), definendola "un’opera pensata male (progettata negli anni ‘60 per volumi di traffico lontani anni luce da quelli odierni), costruita peggio (nei quasi 35 anni che sono serviti a finirla), gestita prima in maniera disastrosa per diventare poi un pozzo senza fine di fondi pubblici inghiottiti dagli infiniti cantieri per mantenerla sopra il limite minimo della decenza". Per questo alla vigilia delle elezioni regionali, "il quadro scoraggiante deve spronare la politica a prendere decisioni non più rinviabili e ha fatto bene Giani ad affrontare di petto il problema e lanciare l’idea di una società dedicata alla progettazione e alla realizzazione degli investimenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Bollino in Fi-Pi-Li come in Svizzera"