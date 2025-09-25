Bolle di sapone e nasi rossi La terapia del sorriso entra al San Jacopo | Sollievo per i bimbi
PISTOIA Le bolle di sapone e il naso rosso, le grandi scarpe da pagliaccio e il suono della tromba. Sono numerosi gli strumenti di cui, a partire dal primo ottobre, i clown dell’associazione Ridolina, da vent’anni attiva nell’ambito della terapia del sorriso, si serviranno per portare un momento di gioia e leggerezza ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria del San Jacopo di Pistoia, grazie ad una convenzione stipulata fra l’ospedale e l’associazione. Il progetto della terapia del sorriso è stato presentato martedì mattina alla presenza di Francesco Pisani, cofondatore dell’associazione, e del clown professionista Andrea Sabatini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Bolle di sapone e nasi rossi. La terapia del sorriso entra al San Jacopo: "Sollievo per i bimbi" - Dal primo ottobre, gli esperti clown dell’associazione Ridolina porteranno gioia e leggerezza ai piccoli pazienti in Pediatria . Scrive msn.com
Quasi 25 anni di Nasi Rossi in pediatria. Martini: "Un grande supporto in corsia" - La Tribù dei Nasi Rossi porta gioia e sorrisi ai piccoli pazienti dell'ospedale di Arezzo da 25 anni, supportando il personale medico e regalando momenti di distrazione durante le terapie. Come scrive lanazione.it