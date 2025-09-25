PISTOIA Le bolle di sapone e il naso rosso, le grandi scarpe da pagliaccio e il suono della tromba. Sono numerosi gli strumenti di cui, a partire dal primo ottobre, i clown dell’associazione Ridolina, da vent’anni attiva nell’ambito della terapia del sorriso, si serviranno per portare un momento di gioia e leggerezza ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria del San Jacopo di Pistoia, grazie ad una convenzione stipulata fra l’ospedale e l’associazione. Il progetto della terapia del sorriso è stato presentato martedì mattina alla presenza di Francesco Pisani, cofondatore dell’associazione, e del clown professionista Andrea Sabatini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bolle di sapone e nasi rossi. La terapia del sorriso entra al San Jacopo: "Sollievo per i bimbi"