Bollate uomo accoltellato in strada nel centro di Cassina Nuova

Ilnotiziario.net | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura a Cassina Nuova di Bollate nella notte tra mercoledì e giovedì, dove un uomo è stato accoltellato in strada. E’ successo poco dopo la mezzanotte, l’allarme al 112 è delle 0,18 di oggi, giovedì 25 settembre.   Accoltellato in strada a Bollate, paura nella notte a Cassina Nuova   La vittima, un uomo di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

