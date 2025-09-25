Boldrini e il consenso scritto | sesso o contratto notarile?
Boldrini propone consenso “libero, consapevole e inequivocabile” prima e durante il sesso. Serve il notaio? Testimoni? Orgia colossale in arrivo? Ecco perché il tutto rischia di diventare una farsa. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: boldrini - consenso
La BOLDRINI ha presentato una proposta di legge per rendere obbligatorio il consenso scritto della donna prima di un rapporto sessuale. Ora resta da capire se in carta libera o con marca da bollo da 14,62 euro. Qualcuno di buona volontà c - facebook.com Vai su Facebook
Si tratta di un comma del Progetto di legge C. 1693, a firma della deputata Laura Boldrini (e altri) che propone di modificare l’articolo 609-bis del c.p. Una curiosità: ogni quanti minuti bisogna chiedere il consenso ? È lasciato alla Giurisprudenza o ad altro ? - X Vai su X
Proposta di legge sul consenso, Boldrini: "Insultata da esponente barese di centrodestra" - L'ex presidente della Camera in un post su Instagram: "Oggi abbiamo l'ennesimo, classico esempio dell'odio che la destra, non noi, alimenta da anni" ... Da baritoday.it
Stupro, la battaglia di Laura Boldrini: "Il consenso entri nel codice penale" - Empoli, 2 febbraio 2025 – Un anno fa esatto (era il febbraio 2024) Laura Boldrini depositava una proposta di legge per introdurre nel codice penale un principio elementare: il sesso senza consenso è ... Lo riporta lanazione.it