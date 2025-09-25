Milano, 25 set. (askanews) - "Siccome stiamo parlando, signor Presidente, di uno dei drammi più atroci del XXI secolo, forse noi tutti dovremmo sentire sulle nostre spalle la responsabilità di dire parole che poi coincidono con quello che siamo in grado di fare. E se per strada nelle piazze, nel paese, nelle case, nella coscienza di tanti italiani, di tanti italiani, questa vicenda è diventata centrale e lei signor Ministro lo sa. Non è perché di sinistra o di destra, perché è una delle più grandi tragedie del tempo che viviamo e noi sentiamo la responsabilità di non riuscire a fare quello che dovremmo fare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Boccia (Pd): Crosetto protegge Meloni, irresponsabile coprire Netanyahu