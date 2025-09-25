Boati nella notte attività sismica nei Campi Flegrei

Napolitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

9 scosse, tutte a bassa intensità, registrate a partire dalle 18 del 24 settembre nella zona flegrea. Il movimento più forte di 1,7 è stato individuato alle 00.54 con epicentro ai piedi dell'Accademia Aeronautica, a 1 km di profondità; l'ultimo alle 7.50 di stamane con magnitudo 1.2 nel Golfo di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: boati - notte

Boati nella notte: assalto al bancomat a Cerasa

Boato nella notte a Pistoia, grave incidente stradale tra due auto: sei feriti nel frontale - Pistoia, 27 luglio 2025 – Un boato, due auto che si scontrano frontalmente, alcuni feriti intrappolati nelle lamiere. Come scrive lanazione.it

Boati nella notte: assalto al bancomat a Cerasa - L’altra notte, verso le 3,45, una banda di malviventi ha fatto saltare lo sportello erogatore di contanti della Banca di Credito Cooperativo di ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Boati Notte Attivit224 Sismica