Blocco sullo Stretto | la Corte dei Conti chiede chiarimenti sulla delibera di appalto

Metropolitanmagazine.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bloccati i lavori per il Ponte. La Corte dei Conti  ha infatti chiesto “chiarimenti ed elementi informativi” sulla recente delibera del Cipess (il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile). L’ente aveva invece dato il via libera al  Ponte sullo Stretto. Per la magistratura contabile “risulterebbe non compiutamente assolto l’onere di motivazione difettando, a sostegno delle determinazioni assunte dal Cipess. Anche in relazione a snodi cruciali dell’iter procedimentale, non avrebbe una puntuale valutazione degli esiti istruttori”. E per questo, la delibera del Cipess è “più come una ricognizione delle attività intestate ai diversi attori istituzionali del procedimento che come una ponderazione delle risultanze di dette attività, sotto il profilo sia fattuale che giuridico”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

In questa notizia si parla di: blocco - stretto

