Blitz nel Milanese l' area sportiva trasformata in un market di droga | un arresto e sei denunce
Cocaina, hashish e bilancini di precisione per confezionare le dosi. Blitz a Rozzano, nell'area sportiva di via Venezia, dove nella giornata di mercoledì i carabinieri della compagnia di Corsico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio con il supporto del personale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: blitz - milanese
Palermo, doppio arresto per droga e sequestri allo ZEN: blitz dei Carabinieri A Palermo i Carabinieri hanno arrestato un 30enne e un 19enne accusati di spaccio di droga. Sequestrate oltre 80 dosi tra cocaina, crack e hashish, oltre a denaro contante. Opera - facebook.com Vai su Facebook
Blitz nel cantiere del Pirellino, a Milano, durante il primo corteo per il Leoncavallo. Alle 15 l'altra manifestazione, l'obiettivo è arrivare in piazza Duomo nonostante il 'no' della questura - X Vai su X
Ascoli, un blitz a centrocampo: firmato il ritorno di Milanese - «L’Ascoli Calcio 1898 comunica il gradito ritorno in bianconero del centrocampista Tommaso Milanese, che, a distanza di un anno, vestirà nuovamente la maglia del Picchio - Secondo corriereadriatico.it
Centri estetici, blitz della Guardia di Finanza nel milanese: chiusa una stuttura illegale. Denunciata una donna - Continua la battaglia per arginare e contrastare i centri estetici illegali: l'ultima novità arriva da Legnano, centro del milanese, dove nella notte è stato chiuso un centro di medicina estetica ... Lo riporta ilmessaggero.it