Blitz nel Milanese l' area sportiva trasformata in un market di droga | un arresto e sei denunce

Milanotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cocaina, hashish e bilancini di precisione per confezionare le dosi. Blitz a Rozzano, nell'area sportiva di via Venezia, dove nella giornata di mercoledì i carabinieri della compagnia di Corsico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio con il supporto del personale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

