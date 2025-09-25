Blitz antimafia nel Foggiano | provvedimenti giudiziari in corso sul territorio

Foggiatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Blitz antimafia nel Foggiano, dove la Polizia di Stato - su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia - sta eseguendo in queste ore dei provvedimenti giudiziari per gravi reati connessi a profili associativi di stampo mafioso. I dettagli dell’operazione verranno forniti alle 10:15, dal. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: blitz - antimafia

Maxi blitz antimafia contro il clan Santapaola-Ercolano, 38 arresti in 4 regioni d'Italia: i dettagli

Blitz antimafia a Napoli: 25 misure cautelari per clan Mazzarella

Chiuse le indagini del blitz antimafia 'Mari e Monti': fissata l'udienza preliminare per il boss Miucci e altre 49 persone

blitz antimafia foggiano provvedimentiBari, blitz antimafia: 9 misure cautelari contro il clan Strisciuglio - Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, riguarda soggetti accusati di traffico e illecita commercializzazione di sostanze ... Riporta giornaledipuglia.com

Blitz antimafia nel cantiere ferroviario - I controlli sono scattati ieri mattina, su ordine del prefetto Paolo Ponta, in accordo con il ... Lo riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Blitz Antimafia Foggiano Provvedimenti