Tempo di lettura: 2 minuti Continua senza sosta l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Benevento nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio sannita. Nella serata di ieri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia capoluogo, con il supporto del Nucleo Cinofili di Sarno (SA), con i cani Pilar e Thelma e dei Carabinieri della Stazione di Ceppaloni, hanno portato a termine un’importante operazione che ha condotto all’arresto in flagranza di reato di un 37enne residente in Ceppaloni, già noto alle Forze dell’Ordine e già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Blitz antidroga, arrestato 37enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti