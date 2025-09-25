Blitz antidroga arrestato 37enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti
Tempo di lettura: 2 minuti Continua senza sosta l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Benevento nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio sannita. Nella serata di ieri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia capoluogo, con il supporto del Nucleo Cinofili di Sarno (SA), con i cani Pilar e Thelma e dei Carabinieri della Stazione di Ceppaloni, hanno portato a termine un’importante operazione che ha condotto all’arresto in flagranza di reato di un 37enne residente in Ceppaloni, già noto alle Forze dell’Ordine e già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: blitz - antidroga
Blitz antidroga a Roma, nove arresti: i narcos della capitale e gli affari con ‘ndrangheta e Nord Europa
Maxi blitz antidroga, 28 arresti: colpito gruppo a Roma guidato da boss della ‘ndrangheta
Blitz antidroga con 14 arresti, anche Chieti tra le questure impegnate nell’operazione 'Grandsons'
Blitz antidroga e sequestro di esplosivi all'ex convento dei Frati Cappuccini di Gallipoli: due arresti quotidianodipuglia.it/lecce/blitz_an… - X Vai su X
https://www.tvcampiflegrei.it/grumo-nevano-blitz-antidroga-carabinieri-arrestano-operatore-ecologico-in-casa-cocaina-e-migliaia-di-euro/ - facebook.com Vai su Facebook
CEPPALONI - Blitz antidroga dei carabinieri: arrestato 37enne Cronaca - Continua senza sosta l’impegno dei carabinieri della Compagnia di Benevento nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio sannita. Lo riporta realtasannita.it
Operazioni antidroga nei boschi della Lombardia, tre arresti e sequestri nel blitz della polizia - COMO – Martedì scorso è stata una giornata intensa per la Polizia di Stato di Como, che ha messo a segno due importanti operazioni contro lo spaccio di droga nelle zone boschive della provincia. Secondo laprovinciadivarese.it