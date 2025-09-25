Blitz antidroga a Ceppaloni | arrestato 37enne con cocaina e hashish

I Carabinieri di Benevento scoprono droga nascosta in casa e tentativo di occultamento da parte dell’arrestato.. Continua senza sosta l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Benevento nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio sannita. Nella serata di ieri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia capoluogo, con il supporto del Nucleo Cinofili di Sarno (SA), con i cani Pilar e Thelma e dei Carabinieri della Stazione di Ceppaloni, hanno portato a termine un’importante operazione che ha condotto all’arresto in flagranza di reato di un 37enne residente in Ceppaloni, già noto alle Forze dell’Ordine e già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

