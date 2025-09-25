Blindati-bomba nelle strade la Striscia spianata da remoto

Il boato è terrificante. Poi arriva l’onda d’urto, percepibile anche a due o tre chilometri di distanza, e le case tremano per diversi secondi. In quegli istanti la vita si . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Blindati-bomba nelle strade, la Striscia spianata da remoto

In questa notizia si parla di: blindati - bomba

Blindati "Zelda" contro Hamas: come funzionano i robot bomba di Israele

Quattro getti d’acqua ad alta pressione, un muro di blindati e di scudi che avanza, che costringe i manifestanti pro Gaza al porto di Marghera a indietreggiare. Bottiglie, persino tubi di patatine sono lanciati contro i mezzi delle forze dell’ordine, ma più feroci son - facebook.com Vai su Facebook

Esplosivi Efp, l'arma di Hamas che spaventa Israele: cosa sono (e perché sono micidiali); Blindati Zelda contro Hamas: come funzionano i robot bomba di Israele.

Robot-bomba e 5 divisioni: così Israele punta a conquistare Gaza. E' partita l’operazione di terra “Carri di Gedeone 2”. - La sabbia dorata della Striscia non arriva dal mare ma dal deserto: leggera, calda, brillante sotto il sole, viene spinta dal vento tra le case. notizie.tiscali.it scrive