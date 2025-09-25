Blanc Juve il Corriere dello Sport lancia l’ipotesi | per la presidenza si cerca un profilo internazionale e slegato dal passato proprio come fu lui

Blanc Juve, il Corriere dello Sport lancia l’ipotesi di un eventuale ritorno: le ultime novità sull’ex bianconero. La Juventus si prepara a una nuova, profonda ristrutturazione societaria per inaugurare un ciclo vincente e, soprattutto, autosostenibile. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, John Elkann è pronto a definire il nuovo assetto, che vedrà Damien Comolli assumere la carica di amministratore delegato con pieni poteri. Ma la novità più suggestiva riguarda la presidenza: per il futuro si cerca un profilo di caratura internazionale, un manager competente sul modello di una figura chiave del passato bianconero, Jean-Claude Blanc. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

blanc juve corriere sportRivoluzione Juve, arriva un nuovo presidente. E Comolli diventerà Ad - Riassetto societario a novembre: Damien sale, Ferrero apprezzato. Riporta msn.com

Juve, in dirigenza cambia tutto: Comolli ad, Chiellini nel cda, casting per il nuovo presidente - Nel cda che dovra approvare il bilancio 2024/25 prendera il via una vera e propria rivoluzione in casa bianconera: da Blanc a Platini fino a Del Piero. Scrive msn.com

