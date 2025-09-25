Blanc Juve il Corriere dello Sport lancia l’ipotesi | per la presidenza si cerca un profilo internazionale e slegato dal passato proprio come fu lui
Blanc Juve, il Corriere dello Sport lancia l’ipotesi di un eventuale ritorno: le ultime novità sull’ex bianconero. La Juventus si prepara a una nuova, profonda ristrutturazione societaria per inaugurare un ciclo vincente e, soprattutto, autosostenibile. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, John Elkann è pronto a definire il nuovo assetto, che vedrà Damien Comolli assumere la carica di amministratore delegato con pieni poteri. Ma la novità più suggestiva riguarda la presidenza: per il futuro si cerca un profilo di caratura internazionale, un manager competente sul modello di una figura chiave del passato bianconero, Jean-Claude Blanc. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: blanc - juve
(Cds) "La #Juventus pensa a un nuovo Presidente: #DelPiero e #Platini i sogni dell'ambiente ma si pensa anche a una scelta alla #Blanc" - X Vai su X
Operativi dalle 17.00 DIRETTE DI OGGI H 18.00 VERONA - JUVENTUS H 20.45 UDINESE - MILAN Birre in mescita oggi: Guinness stout 4.2 % Kulmbacher pils 4.9% Goose island ipa 5.9% Stella Artois 5.0 % Kilkenny cream 4.3 %spillata a pompa Tennent's - facebook.com Vai su Facebook
Rivoluzione Juve, arriva un nuovo presidente. E Comolli diventerà Ad - Riassetto societario a novembre: Damien sale, Ferrero apprezzato. Riporta msn.com
Juve, in dirigenza cambia tutto: Comolli ad, Chiellini nel cda, casting per il nuovo presidente - Nel cda che dovra approvare il bilancio 2024/25 prendera il via una vera e propria rivoluzione in casa bianconera: da Blanc a Platini fino a Del Piero. Scrive msn.com