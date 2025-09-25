Blackout sull' aliscafo a Capri paura a bordo | VIDEO

Napolitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un aliscafo, il Ponza jet, partito da Capri e diretto a Napoli, a causa di un'avaria si è fermato ieri sera durante la navigazione. Totale il blackout a bordo: motori spenti, buio all'interno del mezzo. Ne sono scaturiti momenti di panico a bordo, dove c'erano circa 80 passeggeri più gli uomini. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

