Blackout sull' aliscafo a Capri paura a bordo | VIDEO

Un aliscafo, il Ponza jet, partito da Capri e diretto a Napoli, a causa di un'avaria si è fermato ieri sera durante la navigazione. Totale il blackout a bordo: motori spenti, buio all'interno del mezzo. Ne sono scaturiti momenti di panico a bordo, dove c'erano circa 80 passeggeri più gli uomini. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: blackout - sull

Blackout sull’Alto Garda: 16mila utenze al buio per ore

Ed ecco l'evidenza drammatica della causa del blackout sull'autostrada A1 direzione Firenze altezza Attigliano. Speriamo nessuna vittima - facebook.com Vai su Facebook

VIDEO/Paura in mare, blackout su aliscafo Capri-Napoli https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/09/videopaura-in-mare-blackout-su-aliscafo-capri-napoli-e51f497c-6214-4c14-ae2c-b6206d1761c6.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24…. - X Vai su X

Ponza Jet in avaria al largo di Capri: blackout generale per l'aliscafo - Il motore è stato poi ripristinato e intorno alle 22 l'imbarcazione è arrivata a Capri. Scrive msn.com

VIDEO/Paura in mare, blackout su aliscafo Capri-Napoli - Un aliscafo, il Ponza jet, partito da Capri e diretto a Napoli, a causa di un'avaria si è fermato durante la navigazione. Segnala rainews.it