Promossa da Afro Fashion Association, la manifestazione celebra personalita? di ogni origine e background che si sono distinte per un impegno concreto nella promozione della Diversita?, dell’Inclusione e dell’Equita? all’interno dell’industria creativa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Black Carpet Awards 2025: i vincitori della terza edizione