BJK Cup l’Italia resta in testa al ranking per Nazioni dopo il successo di Shenzhen

L’ Italia resta in testa al ranking per Nazioni della Billie Jean King Cup di tennis: le azzurre hanno difeso il titolo conquistato lo scorso anno a Malaga, trionfando anche nel 2025 a Shenzhen, in Cina, e si sono così mantenute in vetta alla classifica. Le azzurre erano salite al numero 1 della graduatoria proprio dopo il successo dello scorso anno, ma in precedenza avevano già guidato il ranking mondiale per Nazioni da novembre 2009 ad aprile 2012 e poi da novembre 2013 ad aprile 2014. Le azzurre, prime con 1435 punti, ampliano il proprio margine sulle inseguitrici: al secondo posto si issano gli Stati Uniti, battuti in finale dall’Italia, che si portano alla piazza d’onore con 1246. 🔗 Leggi su Oasport.it

