Roma, 25 settembre 2025 – Hanno aperto – lo dicono gli esperti – una nuova frontiera nel settore dell’agricoltura sostenibile, in quanto sono ricavati da materie prime di origine vegetale o animale, dunque da sostanze già disponibili in natura (come alghe, riso, erbe aromatiche). I prodotti cosiddetti ‘biostimolanti’ promettono, oggi, di promuovere la crescita delle colture e la loro resilienza nei confronti dei cambiamenti climatici e degli stress ambientali (temperature elevate, siccità, salinità eccessiva, etc), nonché di migliorare la qualità della produzione agroalimentare, consentendo, al contempo, di mettere in atto pratiche agronomiche sostenibili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Biostimolanti nuovi alleati degli agricoltori? Un mercato che vale già 5 miliardi di euro