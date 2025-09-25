Biondo freddo e chiarissimo in perfetto stile Marilyn Monore | il nuovo hair look di Jennifer Lopez per il film Kiss of the Spider Woman
I narrestabile e trasformista, la 56enne J ennifer Lopez canta, balla e recita nel nuovo film Kiss of the Spider Woman, in uscita sul grande schermo a ottobre. Per il suo nuovo ruolo cinematografico, J.Lo ha abbandonato le sue celebri onde color castano caramellato, abbracciando una tonalità biondo platino chiarissima e abbagliante. Impossibile non notare il riferimento cromatico all’iconico platinum blonde di Marilyn Monroe. Jennifer Lopez irriconoscibile: capelli biondo platino e look rétro X Jennifr Lopez, capelli biondo platino e raccolto late 40s. Sul set del film, adattamento di un musical a sua volta tratto da un romanzo, non solo Jennifer Lopez abbaglia in versione full blonde (e che biondo!). 🔗 Leggi su Iodonna.it
