Bimba scopre che la madre ha perso la gamba per colpa di uno squalo | la sua reazione riporta il sorriso

La giovane madre della Florida aveva perso una gamba in seguito all’attacco di uno squalo nel 2022 e per molto ha avuto paura di raccontare alla figlia di quasi due anni l'accaduto, temendo di spaventarla. Una volta venuta a conoscenza della verità, la piccola non si è però affatto impaurita, ma anzi ha trasformato il trauma in un gioco: ora ogni volta che vede la protesi della madre, si avvicina con uno squalo giocattolo e finge di mangiarle nuovamente la gamba. 🔗 Leggi su Fanpage.it

