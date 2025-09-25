Billy Vigar morto a 21 anni dopo un incidente in campo | la sua generosità gli è costata la vita
Billy Vigar, ex talento dell’Arsenal, è morto a 21 anni dopo un grave trauma cranico riportato in campo durante una partita con il Chichester City: inutile l’operazione d’urgenza, grande cordoglio nel calcio inglese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: billy - vigar
Billy Vigar morto a 21 anni dopo un incidente in campo: la sua generosità gli è costata la vita - Billy Vigar, ex talento dell’Arsenal, è morto a 21 anni dopo un grave trauma cranico riportato in campo durante una partita con il Chichester City ... Scrive fanpage.it
Billy Vigar, ex giocatore dell'Arsenal muore a 21 anni dopo aver sbattuto la testa durante una partita - Billy Vigar, 21 anni, un lungo passato nelle giovanili dell'Arsenal, è morto a seguito di un grave incidente in campo durante la sfida tra il Chichester City (sua ... Riporta msn.com