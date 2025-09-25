Billy Vigar ex promessa dell’Arsenal morto a 21 anni | fatale l’impatto contro un muro in campo
La tragedia durante una partita. Una partita di campionato locale, un’azione di gioco apparentemente ordinaria e poi la tragedia. Billy Vigar, 21 anni, ex attaccante dell’ Academy dell’Arsenal, è morto dopo aver riportato una grave lesione cerebrale durante l’incontro tra il suo Chichester City e il Wingate & Finchley, valido per la Isthmian League Premier Division. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane calciatore si sarebbe scontrato violentemente contro un muro di cemento mentre cercava di evitare che il pallone uscisse dal campo. Subito soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, era stato posto in coma farmacologico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
