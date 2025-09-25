Billy Vigar ex promessa dell’Arsenal morto a 21 anni | fatale l’impatto contro un muro in campo

Notizieaudaci.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tragedia durante una partita. Una partita di campionato locale, un’azione di gioco apparentemente ordinaria e poi la tragedia. Billy Vigar, 21 anni, ex attaccante dell’ Academy dell’Arsenal, è morto dopo aver riportato una grave lesione cerebrale durante l’incontro tra il suo Chichester City e il Wingate & Finchley, valido per la Isthmian League Premier Division. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane calciatore si sarebbe scontrato violentemente contro un muro di cemento mentre cercava di evitare che il pallone uscisse dal campo. Subito soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, era stato posto in coma farmacologico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

billy vigar ex promessa dell8217arsenal morto a 21 anni fatale l8217impatto contro un muro in campo

© Notizieaudaci.it - Billy Vigar, ex promessa dell’Arsenal morto a 21 anni: fatale l’impatto contro un muro in campo

In questa notizia si parla di: billy - vigar

Billy Vigar morto a 21 anni dopo un incidente in campo: la sua generosità gli è costata la vita

billy vigar ex promessaCalcio sotto shock: muore a 21 anni l’ex promessa dell’ Arsenal, incidente atroce in campo - Il giovane attaccante Billy Vigar, appena 21 anni, è morto a seguito delle gravi ... Segnala thesocialpost.it

billy vigar ex promessaBilly Vigar, calciatore muore a 21 anni: l'ex talento dell'Arsenal ha sbattuto la testa contro un muro durante la partita di campionato - Billy Vigar, ex calciatore dell’Arsenal, è morto a 21 anni dopo un grave trauma cranico riportato in campo durante una partita con il Chichester City: inutile ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Billy Vigar Ex Promessa