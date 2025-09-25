Bill Burr nel cast di social network parte due | significato del suo ruolo

Jumptheshark.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

annuncio e dettagli di “the social network part ii”. Il sequel di “The Social Network”, intitolato “The Social Network Part II”, sta attirando grande attenzione nel panorama cinematografico. La produzione è affidata a Aaron Sorkin, vincitore dell’Oscar per la miglior sceneggiatura originale, che firma anche la regia del progetto. Il film si ispira alla serie di articoli noti come “The Facebook Files”, focalizzandosi sugli effetti negativi dei social media sulla società moderna. cast stellare e ruoli principali. Il cast del sequel include alcuni tra i nomi più importanti del panorama televisivo e cinematografico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

bill burr nel cast di social network parte due significato del suo ruolo

© Jumptheshark.it - Bill Burr nel cast di social network parte due: significato del suo ruolo

In questa notizia si parla di: bill - burr

bill burr cast social‘The Social Network Part II’: Bill Burr In Final Talks To Join Cast Of Aaron Sorkin’s Film - It's not clear who Bill Burr is in line to play in Sorkin's sequel, but reports say it's likely a fictional character. Come scrive theplaylist.net

bill burr cast social‘The Social Network Part II': Bill Burr in Talks to Join Jeremy Allen White, Mikey Madison (Exclusive) - Sorkin, who won an Academy Award for penning the 2010 original movie, wrote ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bill Burr Cast Social