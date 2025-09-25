Bilaterale Usa-Turchia Trump riceve Erdogan alla Casa Bianca | Incontro eccezionale Ecco di cosa hanno parlato i due leader
Washington, 25 settemnre 2025 – "Un incontro eccezionale ". Con queste parole il presidente americano Donald Trump ha definito il faccia a faccia durato poco meno di due ore con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha avuto luogo a Washington. Il leader turco ha lasciato la Casa Bianca dopo una stretta di mano e un caloroso abbraccio a Trump, che lo ha accompagnato fino all'automobile presidenziale. Erdogan e Trump hanno avuto un incontro con i giornalisti prima dell'inizio del bilaterale, ma nè i dettagli nè i risultati dell'incontro sono stati resi noti in un primo momento alla stampa.
