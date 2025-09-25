"Roba da disperati", "inaccettabile": la furia di Fratelli d'Italia si abbatte su Matteo Ricci e il Pd, che ha poche ore dalla fine della campagna elettorale per le regionali nelle Marche ha pubblicato sui social un video sul governatore uscente Francesco Acquaroli e la sanità. Un video semplicemente " fake ", secondo il partito di Acquaroli, che è stato ricandidato con il sostegno di tutto il centrodestra. "Un collage, un video tagliato ad arte contro Acquaroli, è una truffa agli elettori", attacca il capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami. Nel filmato appare il governatore, che tutti i sondaggi danno in vantaggio per il bis, mentre parla di sanità, uno dei nodi di questa campagna elettorale: "Il tema della mancata programmazione, il tema del definanziamento non è riconducibile alle politiche regionali ma alle politiche nazionali", le sue parole. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bignami e FdI contro Ricci: "Il video fake del Pd, roba da disperati"