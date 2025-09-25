Bignami e FdI contro Ricci | Il video fake del Pd roba da disperati
"Roba da disperati", "inaccettabile": la furia di Fratelli d'Italia si abbatte su Matteo Ricci e il Pd, che ha poche ore dalla fine della campagna elettorale per le regionali nelle Marche ha pubblicato sui social un video sul governatore uscente Francesco Acquaroli e la sanità. Un video semplicemente " fake ", secondo il partito di Acquaroli, che è stato ricandidato con il sostegno di tutto il centrodestra. "Un collage, un video tagliato ad arte contro Acquaroli, è una truffa agli elettori", attacca il capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami. Nel filmato appare il governatore, che tutti i sondaggi danno in vantaggio per il bis, mentre parla di sanità, uno dei nodi di questa campagna elettorale: "Il tema della mancata programmazione, il tema del definanziamento non è riconducibile alle politiche regionali ma alle politiche nazionali", le sue parole. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: bignami - ricci
Affidopoli, l'intervista che smentisce Ricci. Bignami: "Conte che dice?"
Buona Domenica da Associazione Domenico Ricci per la memoria dei Caduti di via Fani . "Memoria e impegno i nostri valori." #associazionedomenicoricci (Foto da #Carabinieri ) - facebook.com Vai su Facebook
Bignami (FdI): “Con Acquaroli 10 miliardi di euro di progetti FS. Ricci o in malafede o incompetente” - "Voglio ricordare essendo stato viceministro alle Infrastrutture che le Marche, sotto la presidenza di Francesco Acquaroli, sono state individuate dal ... Scrive picenonews24.it
Sciopero per Gaza, nuove bagarre alla Camera dei deputati: cosa è successo tra Bignami e Ricciardi? - Ancora scintille alla Camera dei deputati: questa volta maggioranza e opposizione si scontrano sui fatti avvenuti ieri, 22 settembre 2025, alla Stazione Centrale di Milano, dove — durante lo sciopero ... Segnala tag24.it