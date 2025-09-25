Biden è una penna automatica Trump sostituisce l’immagine dell’ex presidente democratico alla Casa Bianca video
Che a Donald Trump piaccia scherzare è un fatto ben noto. L’ha dimostrato anche un mese fa salendo sul tetto della Casa Bianca per una passeggiata informale e scherzando con i giornalisti. Quando gli è stato chiesto cosa stesse facendo ha risposto: “Sto costruendo missili nucleari”. Insomma, il presidente americano si fa beffe del politicamente corretto, del perbenismo e del protocollo sfruttando pienamente la libertà d’espressione. Stavolta nel mirino delle sue burle è finito l’ex presidente democratico Joe Biden, il cui ritratto alla Casa Bianca è stato sostituito da una penna automatica. Un modo come un altro per sottintendere che il suo avversario non fosse capace di agire autonomamente, soprattutto quando si trovava alla guida del Paese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: biden - penna
