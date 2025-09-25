Biblioteche e librerie di prossimità protagoniste | come il maxi-fondo da 54,8 milioni trasformerà libri digitale e cultura nelle aree marginali incentivando le voci emergenti del territorio

Orizzontescuola.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sostegno “alla filiera dell’editoria libraria, anche digitale, alle librerie di tradizione storica e alle librerie di prossimità e qualità sul territorio” è stato ufficialmente rafforzato dal Decreto Cultura. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dl cultura diventa legge: fondi per librerie, biblioteche e «Carta giovani», le novità - Dopo il via libera della Camera, arriva l’ok definitivo anche del Senato (80 voti a favore, 61 contrati e un astenuto) al decreto Cultura, che ora quindi diventa legge. Secondo corriere.it

Biblioteche e librerie, aiuti per 34 milioni in arrivo con il Dl Cultura - La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è arrivata poco prima dell’approvazione della legge di Bilancio, quasi a voler colmare le lacune in materia di cultura della manovra. Si legge su ilsole24ore.com

