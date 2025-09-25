Bibbiena nuoto | presentate le squadre e un nuovo orario della piscina

Arezzo, 25 settembre 2025 – Domenica scorsa sono state presentate all’auditorium Berrettarossa di Soci le squadre del Bibbiena nuoto, una realtà che conta più di 100 atleti di cui 30 agonisti e oltre 70 amatori e che grazie a un duro lavoro di squadra, si sta distinguendo a livello nazionale con atleti di qualità e talento, scalando con successo podi blasonati. Nella giornata di domenica sono stati premiati pubblicamente gli atleti e consegnati gli attestati di merito per la stagione 20242025. Tra gli agonisti che oggi portano Bibbiena e il Casentino in Italia, ci sonno alcuni giovanissimi che sono stati cresciuti proprio nella piscina di Bibbiena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

