Bibbiena Nuoto | ecco le squadre Cambia l' orario di apertura della piscina

Domenica scorsa, presso l’auditorium Berrettarossa di Soci, sono state presentate le squadre del Bibbiena Nuoto, con oltre 100 atleti tra agonisti e amatori. Durante l’evento sono stati premiati gli atleti e consegnati gli attestati di merito per la stagione 20242025. Tra gli agonisti spiccano. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Bibbiena nuoto: presentate le squadre e un nuovo orario della piscina

