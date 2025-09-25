Bianca Balti alla Milano Fashion Week con il nuovo look | i suoi capelli soft crop sono già un trend

Ilfattoquotidiano.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una Settimana della Mod a fatta di passerelle e front row, a volte l’immagine più potente arriva da un semplice video sui social. È il caso di Bianca Balti, che in questi giorni è tra le grandi protagoniste della kermesse milanese. La supermodella di Lodi, 41 anni, è stata ospite di Fendi e, con l’occasione, ha mostrato il suo nuovo look che non è solo una scelta estetica, ma il racconto di una battaglia affrontata con coraggio e, ora, di una splendida rinascita. Dopo i mesi in cui si era mostrata con il capo rasato a causa delle cure per il tumore alle ovaie contro cui sta lottando dal 2024, Bianca Balti ha sfoggiato ora un taglio corto, voluminoso e grintoso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

bianca balti alla milano fashion week con il nuovo look i suoi capelli soft crop sono gi224 un trend

© Ilfattoquotidiano.it - Bianca Balti alla Milano Fashion Week con il nuovo look: i suoi capelli “soft crop” sono già un trend

In questa notizia si parla di: bianca - balti

Vittoria Ceretti: «Sarò modella per sempre. A 18 anni sembravo già vecchia. Il sedere non è come lo vorrei. Bianca Balti? Fortissima»

Bianca Balti e l’amore che ha vinto la battaglia più dura

Bianca Balti: «Ho sempre odiato il ciclo, ora darei qualsiasi cosa per riaverlo. Togliersi le ovaie non è una decisione facile, siate gentili con le donne. Il tumore mi ha cambiata»

bianca balti milano fashionIl “soft brush cut” conquista Milano: il nuovo taglio di Bianca Balti è già un cult - Alla Milano Fashion Week non sfilano soltanto abiti, ma a dettare tendenze spesso sono i dettagli: un accessorio, un colore, un taglio di capelli. Scrive settenews.it

Bianca Balti conquista tutti con il nuovo look: "Sei stupenda". Le immagini - C'è anche Bianca Balti tra le protagoniste della Milano Fashion Week 2025 che si sta tenendo proprio in questi giorni. Secondo today.it

Cerca Video su questo argomento: Bianca Balti Milano Fashion