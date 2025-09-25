Bianca Balti alla Milano Fashion Week con il nuovo look | i suoi capelli soft crop sono già un trend
In una Settimana della Mod a fatta di passerelle e front row, a volte l’immagine più potente arriva da un semplice video sui social. È il caso di Bianca Balti, che in questi giorni è tra le grandi protagoniste della kermesse milanese. La supermodella di Lodi, 41 anni, è stata ospite di Fendi e, con l’occasione, ha mostrato il suo nuovo look che non è solo una scelta estetica, ma il racconto di una battaglia affrontata con coraggio e, ora, di una splendida rinascita. Dopo i mesi in cui si era mostrata con il capo rasato a causa delle cure per il tumore alle ovaie contro cui sta lottando dal 2024, Bianca Balti ha sfoggiato ora un taglio corto, voluminoso e grintoso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
