Bianca Balti alla Milano Fashion Week 2025 con il look della rinascita | il soft brush cut conquista tutti
Fra i protagonisti della Milano Fashion Week 2025, Bianca Balti ha conquistato tutti con il suo nuovo look: un soft brush cut che segna la sua rinascita dopo la battaglia contro il tumore. Il debutto del nuovo taglio è arrivato su Instagram dove la modella è apparsa più bella che mai. Il nuovo look di Bianca Balti: il soft brush cut è stupendo. Bianca Balti infatti ha raggiunto Palazzo Fendi dove ha girato alcuni video, svelando il suo nuovo look. Si tratta di un soft brush cut, conosciuto anche come soft crop, un taglio a spazzola tipicamente maschile, ma rivisitato in chiave femminile. Questo haircut infatti non ha la rigidità dei tagli da uomo, ma gioca con ciuffi morbidi, sfumature e lunghezze differenti. 🔗 Leggi su Dilei.it
