Beta il colosso brianzolo si espande in Brianza | aprirà un nuovo stabilimento
Se si immagina di mettere insieme, uno accanto all’altro, tutti gli utensili e i sistemi di arredo integrato prodotti e venduti da Beta nell’ultimo anno, si raggiungerebbe una lunghezza pari a oltre 13mila metri lineari: tanti quanti 130 campi da calcio. Un’immagine che suggerisce l’idea dei. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: beta - colosso
Disponibile in versione beta dal 18 dicembre 2024, consente agli utenti di creare e condividere feed personalizzati che combinano fonti e contatti provenienti da diverse piattaforme sociali, tra cui anche Bluesky. - facebook.com Vai su Facebook
Beta, il colosso brianzolo si espande in Brianza: aprirà un nuovo stabilimento - Il gruppo Beta ha scelto di investire in Brianza, un territorio considerato la culla del comparto arredo. Scrive monzatoday.it