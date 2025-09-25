berrettini vince dopo quattro mesi

Centotrentasette giorni dopo Matteo Berrettini ha potuto festeggiare una vittoria in un singolo match a livello ATP. Nel primo turno del torneo 500 di Tokyo, il tennista romano si è imposto contro lo spagnolo Jaume Munar (6-4 6-2). Grande potenza con questi due fondamentali per Matteo e un sorriso a mitigare mesi di lacrime e dubbi. Quest'oggi l'azzurro saprà chi sarà il suo prossimo avversario dal match tra il norvegese Ruud e il nipponico Mochizuki. Tiene banco poi la sfida a distanza tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il pusterese esordirà alle 13.00 odierne (italiane) a Pechino contro il croato Cilic, volendo testare quelle novità nel proprio tennis, funzionali alla prossima partita contro Carlitos: «Non so dire quanto riuscirò a mettere in pratica i cambiamenti perché la partita e l'allenamento sono cose diverse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

