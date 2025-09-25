Bermuda Acoustic Trio una storia incredibile

Modena, 25 settembre 2025 – Sono partiti da Sassuolo per arrivare al mondo, ora la storia dei Bermuda Acoustic Trio diventa un libro. Un bel libro, con copertina rigida e tantissime foto a colori, in cui la storia della band si intreccia con quella di alcuni artisti di livello internazionale. Si intitola Bermuda Acoustic Trio, ovvero come vivere felici tutta la vita suonando la chitarra ( foto a sinistra) il volume di 230 pagine in cui Giorgio Buttazzo, che fondò il trio con Kamsin Giordano Urzino e Gabriele Monti, si racconta al giornalista del nostro gruppo Doriano Rabotti e ripercorre il percorso artistico della band che Jeff Healey, grande chitarrista canadese, definì “il trio acustico più divertente che abbia mai ascoltato“, prima di suonarci insieme al Vox di Nonantola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

