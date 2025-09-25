Berlino si riarma ma made in Europe
La Germania volta le spalle agli armamenti americani e sceglie l'Europa. Secondo quanto rivelato dal sito di informazione politica Politico, che ha potuto esaminare i documenti riservati del piano di acquisizioni militari di Berlino, la massiccia operazione di riarmo tedesca da 83 miliardi di euro privilegerà nettamente l'industria bellica europea, relegando gli acquisti statunitensi a una quota marginale dell'8%. Una scelta strategica che rappresenta una battuta d'arresto per l'amministrazione Trump, impegnata in una serrata campagna diplomatica per convincere gli alleati europei a incrementare gli acquisti di sistemi d'arma made in Usa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dove sta andando la Germania? Oggi Berlino riarma non per un'astratta idea europea, ma per sé stessa. Per l'Occidente può essere un problema. E Donald Trump se ne è reso conto.
