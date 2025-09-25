La Germania cambia linea sugli asset russi congelati in Europa. Dopo anni di scetticismo, il disimpegno americano e la convinzione che la guerra sia destinata a continuare hanno convinto Berlino ad archiviare i dubbi. Il cancelliere Friedrich Merz ora propone di trasformare i circa 200 miliardi di riserve della Banca centrale russa immobilizzati in Ue nella leva finanziaria per garantire un prestito a lungo termine da 140 miliardi all’Ucraina. L’idea, illustrata in un intervento sul Financial Times, è quella di mobilitare fondi mirati esclusivamente all’acquisto di equipaggiamenti militari. Il maxi prestito sarebbe garantito dagli Stati membri e verrebbe rimborsato solo quando Mosca avrà risarcito i danni di guerra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Berlino cambia rotta: Merz apre all’uso degli asset russi per un maxi prestito da 140 miliardi all’Ucraina