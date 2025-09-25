Berlino cambia rotta | Merz apre all’uso degli asset russi per un maxi prestito da 140 miliardi all’Ucraina
La Germania cambia linea sugli asset russi congelati in Europa. Dopo anni di scetticismo, il disimpegno americano e la convinzione che la guerra sia destinata a continuare hanno convinto Berlino ad archiviare i dubbi. Il cancelliere Friedrich Merz ora propone di trasformare i circa 200 miliardi di riserve della Banca centrale russa immobilizzati in Ue nella leva finanziaria per garantire un prestito a lungo termine da 140 miliardi all’Ucraina. L’idea, illustrata in un intervento sul Financial Times, è quella di mobilitare fondi mirati esclusivamente all’acquisto di equipaggiamenti militari. Il maxi prestito sarebbe garantito dagli Stati membri e verrebbe rimborsato solo quando Mosca avrà risarcito i danni di guerra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
