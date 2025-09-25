Berlino cambia rotta | Merz apre all’uso degli asset russi per un maxi prestito da 140 miliardi all’Ucraina

Ilfattoquotidiano.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Germania cambia linea sugli asset russi congelati in Europa. Dopo anni di scetticismo, il disimpegno americano e la convinzione che la guerra sia destinata a continuare hanno convinto Berlino ad archiviare i dubbi. Il cancelliere Friedrich Merz ora propone di trasformare i circa 200 miliardi di riserve della Banca centrale russa immobilizzati in Ue nella leva finanziaria per garantire un prestito a lungo termine da 140 miliardi allUcraina. L’idea, illustrata in un intervento sul Financial Times, è quella di mobilitare fondi mirati esclusivamente all’acquisto di equipaggiamenti militari. Il maxi prestito sarebbe garantito dagli Stati membri e verrebbe rimborsato solo quando Mosca avrà risarcito i danni di guerra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

berlino cambia rotta merz apre all8217uso degli asset russi per un maxi prestito da 140 miliardi all8217ucraina

© Ilfattoquotidiano.it - Berlino cambia rotta: Merz apre all’uso degli asset russi per un maxi prestito da 140 miliardi all’Ucraina

In questa notizia si parla di: berlino - cambia

Guerra in Ucraina news, Trump invia i Patriot a Kiev, ma paga la Nato. E Berlino cambia ancora idea: “Niente missili Taurus”

Dopo Francia e Gran Bretagna, anche il Canada riconosce la Palestina | Berlino in pressing | Cosa cambia dal punto di vista giuridico e diplomatico

berlino cambia rotta merzBerlino cambia rotta: Merz apre all’uso degli asset russi per un maxi prestito da 140 miliardi all’Ucraina - Il cancelliere tedesco spinge per un prestito da 140 miliardi all'Ucraina garantito dalle riserve russe congelate in Europa ... Da ilfattoquotidiano.it

berlino cambia rotta merzGermania, la svolta di Merz sull’energia: “Rallenteremo sulle rinnovabili per garantire la sicurezza” - Il cancelliere annuncia un cambio di passo nella transizione energetica per contenere i costi e superare la fragilità della rete. energiaoltre.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Berlino Cambia Rotta Merz