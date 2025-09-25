Bergamo lo stadio cambia nome e doventa New Balance Arena
Bergamo, 25 settembre 2025 – Da Gewiss Stadium a New Balance Arena: da oggi lo stadio di Bergamo cambia nome. Dopo aver completato le operazioni di installazione del nuovo logo, la struttura sportiva, di proprietà dell’Atalanta da 8 anni, assume la denominazione del nuovo official kit sponsor. Nelle precedenti sei stagioni, invece, il nome era Gewiss Stadium, dal nome dell'attuale sponsor che appare sul retro delle maglie. Al centro della partnership, si legge nella nota ufficiale della società, “'impegno a restituire valore alla comunità e a sostenere lo sviluppo delle nuove generazioni di calciatori”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: bergamo - stadio
Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia
Italia-Estonia del 5 settembre allo stadio di Bergamo: già venduti 10.400 biglietti
Atalanta, mercoledì 13 agosto allenamento a porte aperte allo stadio di Bergamo
Nella mattinata di mercoledì 24 settembre è stata montata l’insegna «New Balance Arena» allo stadio di Bergamo. - facebook.com Vai su Facebook
Nella Sala Conferenze dello Stadio di Bergamo è stata presentata la 23° edizione del progetto «La scuola allo stadio». - X Vai su X
Lo stadio dell'Atalanta cambia nome, arriva l'annuncio ufficiale: accordo raggiunto con New Balance - In seguito al nuovo accordo commerciale cambia nome anche lo stadio dell'Atalanta: da Gewiss Stadium a New Balance Arena, l'impianto è di proprietà del club dal 2017 ed è stato totalmente rinnovato. Scrive msn.com
Bergamo, lo stadio cambia nome: nasce la New Balance Arena - A Bergamo prende forma la New Balance Arena: iniziato il montaggio della nuova insegna sullo stadio dell’Atalanta. Secondo calcioatalanta.it