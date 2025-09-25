bergamo lo stadio cambia nome e doventa new balance arena

Bergamo, 25 settembre 2025 – Da Gewiss Stadium a New Balance Arena: da oggi lo stadio di Bergamo cambia nome. Dopo aver completato le operazioni di installazione del nuovo logo, la struttura sportiva, di proprietà dell’Atalanta da 8 anni, assume la denominazione del nuovo official kit sponsor. Nelle precedenti sei stagioni, invece, il nome era Gewiss Stadium, dal nome dell'attuale sponsor che appare sul retro delle maglie. Al centro della partnership, si legge nella nota ufficiale della società, “'impegno a restituire valore alla comunità e a sostenere lo sviluppo delle nuove generazioni di calciatori”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

