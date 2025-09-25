Bere alcol aumenta il rischio di demenza anche in piccole quantità | un nuovo studio sfata il mito

Un nuovo studio internazionale smentisce l’idea che bere poco faccia bene al cervello: anche piccole quantità di alcol aumentano il rischio di demenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

bere alcol aumenta rischioBere alcol (anche in piccole quantità) aumenta il rischio di Alzheimer - studio internazionale rivela che anche un consumo moderato di alcol può aumentare il rischio di demenza, sfatando il mito del bicchiere che fa bene a cuore e cervello ... Riporta today.it

Studio su oltre 2 milioni di persone: l’alcol aumenta il rischio di demenza anche in piccole quantità - Una ricerca sfata il mito dell'effetto protettivo dell'alcol moderato, importanti dati genetici e questionari a persone che hanno smesso di bere e astemi dalla nascita. msn.com scrive

