Beppe Convertini | Ballando è un regalo a mia madre Con Veera imparo a sciogliermi
Tra i protagonisti della ventesima edizione di Ballando con le Stelle in partenza sabato 27 settembre 2015 alle 20,35 su Raiuno ci sarà anche Beppe Convertini. Volto amatissimo di Rai 1 e conduttore di Uno Mattina in Famiglia, ha deciso di mettersi in gioco come concorrente. A guidarlo in questa avventura sarà la maestra Veera Kinnunen, una delle professioniste più esperte e carismatiche del programma. Abbiamo incontrato Beppe alla vigilia della sua nuova sfida televisiva, dopo la conferenza stampa del programma del sabato sera di Raiuno condotto da Milly Calucci. Beppe Convertini, da presentatore e scrittore a ballerino: come è arrivata questa decisione? È stata una sorpresa bellissima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
