Siena, 25 settembre 2025 – La guardia di finanza di Siena ha eseguito un sequestro preventivo di un immobile a Grosseto, adibito a uso commerciale, che, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbe stato acquistato con il profitto del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Le indagini, coordinate dalla magistratura senese, sono partite da anomalie rilevate dalla prefettura di Siena nell’esame di pratiche per l’ingresso di oltre 200 cittadini bengalesi. Nelle richieste presentate sulla piattaforma telematica del ministero dell’Interno erano state inserite informazioni false, riferite tanto ai datori di lavoro, in alcuni casi ignari, quanto ai luoghi di lavoro o di alloggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bengalesi in arrivo con pratiche false, scatta il sequestro di un immobile a Grosseto