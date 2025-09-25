Benevento stranieri irregolari accompagnati al Centro per i Rimpatri

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha proceduto ad accompagnare al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Potenza due cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale. Un giovane marocchino di 29 anni che non aveva ottemperato all’ordine di lasciare il territorio nazionale già emesso dal Questore di Agrigento nel 2021. Il secondo soggetto, un gambiano di 28 anni, oltre ad essere anch’egli destinatario di un decreto di espulsione emesso nel 2024 dal Prefetto di Bologna, annoverava anche una condanna per reati in materia di stupefacenti e precedenti di polizia per minaccia, danneggiamento e porto di oggetti atti ad offendere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, stranieri irregolari accompagnati al Centro per i Rimpatri

