Benevento rimontato a Picerno | niente drammi qualche riflessione sì

Tempo di lettura: 3 minuti Partiamo da un presupposto: nell’economia di una stagione che vede il Benevento tra le favorite, in fondo un pareggio a Picerno (LEGGI QUI) in un campo non semplice poteva anche starci. I lucani stanno diventando una sorta di bestia nera per la Strega che negli ultimi precedenti ha sempre fatto una maledetta fatica contro il club del patron Curcio. Dopo la gara mister Auteri ha ribadito l’ottima prestazione generale dei suoi al netto di sette minuti di black-out, del tutto inspiegabili considerando il peso specifico in termini di esperienza di chi era in campo in quel momento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

