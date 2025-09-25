Tempo di lettura: 2 minuti Il Dossier di candidatura di Benevento, con Pietrelcina, a Capitale Italiana della Cultura 2028 è stato ufficialmente inviato al Ministero della Cultura, segnando una tappa fondamentale di un percorso lungo, condiviso e profondamente partecipato. La candidatura nasce da mesi di lavoro che hanno visto il coinvolgimento attivo di cittadini, associazioni, istituzioni, imprese e realtà culturali del territorio. Tavoli di confronto e incontri pubblici, come quelli ospitati a Palazzo Paolo V e promossi dalla Fondazione di Comunità di Benevento, hanno permesso di raccogliere oltre centocinquanta progetti e proposte provenienti dal territorio, a testimonianza di una partecipazione ampia e appassionata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento 2028, consegnato al Ministero il dossier: lunedì conferenza stampa