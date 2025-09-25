Benedetta Porcaroli in nero chic accanto ad una Isabella Rossellini floreale | duo di stile a Roma
Roma ha celebrato un anniversario che appartiene alla storia del cinema mondiale e al cuore della città stessa. Al Teatro Quirino Vittorio Gassman è andata in scena la serata Tornerà la primavera, un omaggio agli ottant’anni dall’uscita di Roma città aperta, capolavoro di Roberto Rossellini e manifesto del neorealismo. Un evento che non è stato soltanto commemorazione cinematografica, ma anche un incontro tra generazioni, stili e personalità: tra gli ospiti, infatti, due presenze hanno rubato la scena con la loro eleganza così diversa eppure complementare, Benedetta Porcaroli e Isabella Rossellini. 🔗 Leggi su Dilei.it
