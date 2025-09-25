Bene spread e rating ma nodi strutturali irrisolti | l’economia continua a non crescere
Borse europee, partenza sopra la parità: a Piazza Affari vendite su Mediobanca (-1,7%) +0,2% +0,5% +0,4% +0,2% A Milano scatta Italgas +2,3%, bene anche Terna +1,6% e Prysmian +1,4%. In rosso Snam -1,2% e #Leonardo -0,5% #Spread Bt - X Vai su X
Il presidente del Consiglio: "La reazione di Israele è decisamente sproporzionata". Poi sullo spread: "E' al livello più basso degli ultimi 15 anni"