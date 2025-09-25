’Bene Comune’ Primi progetti sul tavolo

Rigenerazione urbana, nasce il progetto del comitato ’ Orbetello Bene Comune ’. Il piano è stato presentato durante l’assemblea nell’ex chiesa di Sant’Antonio. Un’azione voluta dal comitato nato sei mesi fa con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nella politica locale. Il piano in questione è indirizzato al recupero di spazi verdi, edifici storici e monumenti, con l’obiettivo "di migliorare lo stato di abbandono attuale che abbassa la qualità della vita sia di chi ci vive che di chi intende trascorrerci periodi di svago e vacanza". "Importante la testimonianza di singoli cittadini e delle associazioni – dicono dal comitato –, specialmente quelle di Albinia, che si sono raccontate e hanno espresso disponibilità a lavorare su un progetto organico per l’intero territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

