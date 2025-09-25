Bellaria la rotonda prende forma

Entrano nel vivo i lavori per la nuova rotonda di via Bellaria: dopo l'avvio nei mesi scorsi del cantiere che vedrà la realizzazione di un nuovo accesso per l'ospedale Bellaria, da martedì 30 settembre scatterà il restringimento della carreggiata e il conseguente divieto di svolta a sinistra in via Fratelli Canova per i veicoli provenienti da Bologna. Il divieto resterà in vigore fino al termine del cantiere previsto per la fine dell'estate 2026. Sarà invece sempre possibile svoltare su via Fratelli Canova per chi proviene da San Lazzaro lungo via Bellaria, così come resterà invariata la svolta obbligatoria a destra in direzione Bologna per chi percorre via Canova.

