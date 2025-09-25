Bellaoggi protagonista alla Milano Beauty Week 2025

Dal 19 al 21 settembre, bellaoggi ha preso parte alla Milano Beauty Week, la manifestazione di riferimento per il settore cosmetico e del benessere, presentando al pubblico le sue novità dedicate ai mascara Lash Affair e alla linea Care Cube, la collezione skincare ispirata alla K-beauty routine coreana. Per promuovere questa iniziativa, il brand ha ideato una serie di attività interattive coinvolgenti per l’utente finale, proponendo esperienze ludiche come la ruota della fortuna, dove i partecipanti hanno potuto vincere uno dei prodotti in palio tra: i mascara Bomb Revolution, i mascara della linea Lash Affair e la collezione Lash Up. 🔗 Leggi su Ildenaro.it