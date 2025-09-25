L’episodio in zona Garibaldi. Un pomeriggio come tanti, un’uscita da scuola per prendere la figlia e concedersi una merenda insieme. È in questo contesto che Belén Rodríguez, 41 anni compiuti da poco, è stata sorpresa dai paparazzi a Milano, in zona Garibaldi. La showgirl argentina teneva per mano la figlia Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, quando all’improvviso ha perso la calma. «Basta, sono stanca. Andate via e state lontani da me e dalla mia bambina», ha urlato ai fotografi che la seguivano da vicino. La protezione della figlia come priorità. La presenza della figlia più piccola sembra aver scatenato la reazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Belén Rodríguez, lite in strada con i paparazzi: ‘State lontani da me e da mia figlia’