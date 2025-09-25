Belen Rodriguez la lite in strada per Luna Marì | State lontani dalla mia bambina

Non c’è pace per Belen Rodriguez, coinvolta in una nuova lite, scoppiata questa volta per strada a causa dell’insistenza dei fotografi che avrebbero cercato di immortalare l’argentina e la figlia Luna Marì. Belen Rodriguez e la lite in strada con i fotografi. La showgirl argentina non ha mai nascosto di essere una donna che dice sempre quello che pensa e che è pronta a tutto per difendere la sua famiglia. Negli anni si è abituata all’insistenza dei paparazzi, spesso appostati vicino casa sua o ai luoghi che frequenta abitualmente, ma quando si parla dei suoi figli il discorso è ben diverso. Proprio per questo Belen si è infuriata con alcuni fotografi che si trovavano in zona Garibaldi, a Milano. 🔗 Leggi su Dilei.it

